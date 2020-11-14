Месиво из грязи и непроходимых луж: ОНФ в Коми добивается ремонта убитого участка дороги Ираёль – Ижма — Усть-Цильма

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми добиваются ремонта убитого участка дороги Ираёль – Ижма – Усть-Цильма, соединяющей два отдаленных района, Усть-Цилемский и Ижемский, со всей республикой. По данной проблеме общественники обратились в минстрой Коми. Кроме того, сопредседатель регионального штаба ОНФ, сенатор Совета Федерации Елена Шумилова обсудит этот вопрос с представителями Росавтодора, с которыми рассмотрит возможность включения убитого дорожного участка в план ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее за помощью в региональное отделение ОНФ обратились журналисты усть-цилемской районной газеты «Красная Печора», которые, в свою очередь, постоянно находятся на связи с местными жителями.

Дорога Ираёль – Ижма – Усть-Цильма – единственная трасса, соединяющая Усть-Цилемский и Ижемский районы с «большой землей». В основном эта дорога имеет твердое покрытие, за исключением одного участка – от села Ижма до населенного пункта Диюр протяженностью порядка 48 км. Здесь асфальт уложен лишь частично: на дороге есть большие участки грунтового покрытия, и в распутицу они в прямом смысле становятся полем битвы машин и людей с грязью, ямами, непроходимыми лужами и провалами грунта.

«Вопрос о плохом состоянии грунтовых участков дороги от Ижмы до Диюра не раз поднимался на различных уровнях, но до сих пор не решен. Жителям многих сельских поселений в Ижемском районе и жителям всего Усть-Цилемского района проблематично добираться до Ираёля, Ухты, Сыктывкара и выбираться на «большую землю». Очень хочется, чтобы ОНФ помог решить проблему наших отдаленных районов», – написали в обращении от имени граждан местные журналисты.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми направили обращение в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми с просьбой включиться в решение вопроса. В ведомстве отреагировали положительно. Заместитель министра Эдуард Слабиков сообщил, что участок планируют реконструировать: предполагается устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении автодороги по маршруту Ижма – Диюр.

«Вопрос о реализации мероприятий по реконструкции вышеуказанных участков автодороги будет рассмотрен после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации», – уточнил Слабиков.

До этого в ведомстве уже пообещали рассмотреть вопрос о включении в нацпроект ремонта дороги от села Усть-Цильма до села Хабариха и далее до реки Сосья в Усть-Цилемском районе.

«Дорога Ираёль – Ижма – Усть-Цильма еще важнее, она в целом стратегическая для Ижемского и Усть-Цилемского районов. Для того чтобы помочь республике не затягивать с ремонтом проблемного участка жизненно важной трассы, необходимо рассмотреть вопрос о его включении в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Я лично проработаю вопрос на уровне Росавтодора. Люди, и так проживающие в непростых климатических условиях, всю жизнь мучаются с транспортной доступностью. Необходимо это прекратить и скорейшим образом помочь гражданам в решении вопроса. Как сенатор от Республики Коми я сделаю все возможное для этого. Проект Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», направленный на улучшение качества и безопасности дорог, будет и дальше развиваться в Коми», – прокомментировала Шумилова.