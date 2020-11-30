Котельные Усть-Куломского района переведут на биотопливо

Такое поручение Владимир Уйба дал правительству региона. О лесопереработке полного цикла он рассказал в своем специальном видеобращении к жителям республики. По словам Главы, это не только экологическая составляющая, но и одно из звеньев в кооперационной цепочке полной переработки леса. Причём лесопромышленники готовы инвестировать в переработки, но проблема, как выясняется, в сбыте. Парадокс и в самом Усть-Куломе, где идет глубокая переработка леса – котельная работает по старинке и топится мазутом, а произведенные пеллеты направляют за рубеж.