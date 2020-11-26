Госдума приняла законопроект ОНФ о смягчении административных наказаний для НКО

Госдума приняла в третьем чтении законопроект ОНФ о замене штрафов на предупреждения для некоммерческих организаций (НКО), которые впервые совершили административное правонарушение. Законопроект предложен группой депутатов, членами Центрального штаба ОНФ Натальей Костенко, Николаем Будуевым и другими еще в октябре 2018 г.

«Некоммерческие организации выполняют очень важные и полезные функции. Для людей, которые в них работают, часто это вторая или третья работа, волонтерская история. Например, это может быть ассоциация родителей детей-инвалидов или приют для бездомных животных. Но есть множество бюрократических требований, которые организаторы должны соблюдать, по оформлению документов и подаче отчетности. Эти требования на саму деятельность НКО не влияют, но за их несоблюдение штрафуют, хотя это и не наносит никому вреда. Организация может быть волонтерской, действовать на общественных началах, не иметь бухгалтера и финансирования, но в случае формальных нарушений ее обязаны оштрафовать, а не вынести ей предупреждение», – рассказал о проблеме, которую решает законопроект, член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

«Важно дать шанс НКО, если она оступилась, вынести ей предупреждение, а не сразу наказывать. Это очень хороший и правильный законопроект. Даже суды, которые не хотели наказывать НКО за незначительные нарушения в первый раз и хотели дать возможность исправиться, не могли этого сделать, поскольку закон обязывал их выносить штраф. И теперь закон говорит о том, что не всегда будет выноситься предупреждение, а о том, что такая альтернатива появится», – пояснил Чукалин.

«Законопроект устраняет дискриминацию НКО по сравнению с коммерческими структурами. Некоммерческие организации выполняют важные социальные функции и не нацелены на получение прибыли, при этом их роль в период пандемии только возросла, а потому они, безусловно, нуждаются в дополнительной поддержке государства и соответствующих послаблениях в регулировании. Законопроект облегчит их положение, и я как его соавтор выражаю признательность коллегам в Госдуме за поддержку данной инициативы», – подчеркнула Костенко.

«В борьбе с коронавирусом НКО оказались на переднем крае. Многие из них даже открыли новые направления помощи людям, вышли за рамки своего привычного профиля, подставили плечо государству. Но помогать надо и тем, кто помогает, их ресурсы не безграничны. Поэтому важны любые меры поддержки – прежде всего те, которые позволяют снизить административную нагрузку, высвободить средства и направить их на активную работу. Это справедливо и в отношении принятого закона, и в отношении комплекса предложений по поддержке НКО, который мы направили в правительство», – отметил советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.