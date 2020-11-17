Госдума приняла во втором чтении законопроект ОНФ о смягчении административных наказаний для НКО

Законопроект ОНФ о замене штрафов на предупреждения для некоммерческих организаций (НКО), которые впервые совершили административное правонарушение, был сегодня рассмотрен и принят во втором чтении. Он внесен в Госдуму группой депутатов, членами Центрального штаба ОНФ Натальей Костенко, Николаем Будуевым и другими еще в октябре 2018 г. и принят в первом чтении в июле 2019 г.

«Принятый сегодня во втором чтении законопроект устраняет дискриминацию НКО по сравнению с коммерческими структурами. Некоммерческие организации выполняют важные социальные функции и не нацелены на получение прибыли, при этом их роль в период пандемии только возросла, а потому они безусловно нуждаются в дополнительной поддержке государства и соответствующих послаблениях в регулировании, – отметила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. – Законопроект облегчит их положение, и я, как его соавтор, выражаю признательность коллегам в Госдуме за поддержку данной инициативы».

В соответствии с законопроектом, административный штраф для НКО должен быть заменен на предупреждение, если организация совершила правонарушение впервые и не нанесла этим вреда жизни или здоровью людей, экологии, безопасности государства или чьему-либо имуществу. Аналогичная норма в действующем законодательстве уже действует для субъектов малого и среднего предпринимательства. Например, за нарушение сроков сдачи отчетности коммерческая компания сейчас сначала получает предупреждение, а некоммерческая – сразу штраф.

«Реализация законопроекта позволит сделать правовое регулирование деятельности НКО более справедливым и сбалансированным, а НКО избавит от бремени штрафов за незначительные проступки», – подчеркнул советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Законопроект ко второму чтению был доработан, в частности, в нем по просьбе Правительства России был определен перечень статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушив которые, НКО не смогут рассчитывать на замену штрафа предупреждением. Она не может быть применена в случае распространения НКО информации с публичными призывами к террористической или экстремистской деятельности, в случае пропаганды или публичного демонстрирования нацистской атрибутики (символики), в случае нарушения установленного порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, а также в некоторых иных ситуациях.