Глава Коми находится с рабочей поездкой в Усть-Куломском районе

Глава Коми до завтрашнего дня находится с рабочей поездкой в Усть-Куломском районе. В Помоздино он проинспектировал ход строительства школы – готовность объекта уже 55%, ознакомился с работой молочного блока местного СПК, посетил Дом детского творчества «Патриот» и встретился с жителями. Сельчан живо интересовали планы по капитальному ремонту автодорог в Усть-Куломском районе, сроки завершения строительства школы в Помоздино, ситуации в здравоохранении, а также тема мусора.