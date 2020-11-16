Ещё одна школа Сыктывкара решила проблему двухсменки.

Сегодня 1-9 классы посёлка Краснозатонский первый день учились в новом корпусе. Сюда перешли 600 учеников. Ещё столько же остались в старом здании. Напомним, строительство несколько затянулось. В 2018-ом первый подрядчик, белорусская компания оставила работы сразу же после того как забила сваи. После к работам приступили кировчане. А в августе этого года здание было уже готово. Стоимость объекта более 470 миллионов рублей. Это средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов.