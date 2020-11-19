Эксперты ОНФ предложили при согласовании бюджета 2022 года выделить «детский бюджет»

В Народном фронте прошла рабочая встреча экспертов ОНФ с представителями Счетной палаты и Межрегиональной общественной организации «Союз отцов». Эксперты ОНФ предложили разработать единую для всех регионов методику оценки «детского бюджета», которая учитывала бы все виды поддержки государством семей с детьми, и выделить его при согласовании и определении расходов консолидированного бюджета.

«Задача состоит в том, чтобы подсчитать, сколько государство рассчитывает средств на детей, и увидеть приоритетность этих расходов, а также их эффективность. В 2011 году Счетная палата РФ совместно с Институтом системного анализа разработали план, где были рассмотрены такого рода расходы. На тот момент они составили 0,89% от ВВП. По регионам была дана общая оценка, но не было методики, которая была бы положена в основу дальнейших действий», – рассказал эксперт ОНФ, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

С 2013 г. так называемый «детский бюджет» рассчитывается Минфином и представляется в Госдуму вместе с законопроектом о федеральном бюджете, некоторые регионы тоже проводят оценку, но каждый по своему усмотрению.

«У нас очень серьезные меры федеральной поддержки семей с детьми, при этом в каждом регионе существуют свои собственные меры поддержки. Мы считаем, что важно оценивать «детский бюджет» как на федеральном уровне, так и в каждом субъекте РФ. Это касается не только мер финансовой поддержки, но и услуг по оказанию помощи семье с детьми. Если в ближайшие несколько месяцев удастся проанализировать имеющиеся методики формирования «детского бюджета», определить основные показатели, которые необходимо учитывать, то при формировании бюджетов на 2022 год такое измерение может уже учитываться в бюджетах разных уровней», – отметила эксперт ОНФ, член Общественной палаты РФ Юлия Зимова.

«В ежегодном послании Президент сказал, что каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа. А приумножение народа – это дети. И по Конституции дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», – подчеркнул Рыбальченко.

По его словам, оценить эффективность тех или иных программ и мероприятий можно только на основе сопоставления инвестиций и достигнутых показателей. Методология «детского бюджета», разработку которого в середине 2000-х гг. предложила главный научный сотрудник Института экономики РАН Людмила Ржаницына, позволяет учесть все меры поддержки семей с детьми. Эффективность мероприятий, реализуемых в рамках Десятилетия детства, тоже можно измерить по этой технологии. Но самое главное – «детский бюджет» позволяет оценить уровень и эффективность мер демографической поддержки, сопоставить их со структурой расходов демографически успешных стран.

Так, например, в странах ОЭСР уровень государственных расходов на поддержку семей с детьми составляет 2,4% ВВП, в странах Европейского союза – 2,7% ВВП, в европейских странах, поддерживающих рождаемость, – 3-4%. Объем средств, выделенных из российского федерального бюджета для поддержки семей с детьми, за последний год увеличился. В нынешнем году он составит по плану 0,89% ВВП, а фактически значительно превысит этот уровень. В 2021 г. в проекте федерального бюджета на «детский» приходится 1,2% ВВП. То есть на федеральном уровне приоритеты соблюдаются, а сколько инвестируется в детство в проекции консолидированного бюджета, сейчас можно оценить только условно. О сопоставлении инвестиций региональных и местных бюджетов говорить вообще не приходится. Такой ограниченный подход снижает роль государства и его затрат на решение проблем детства, поскольку невозможно оценить степень активности региональных властей в этой сфере.

Эксперты Общественной палаты РФ и Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семей с детьми не раз выступали за расчет консолидированного бюджета.

«Задача не только в том, чтобы подсчитать, сколько государство инвестирует в детство, но привлечь общественников и родителей к формированию «детского бюджета». Технология бюджета должна помочь семейным сообществам указать властям на приоритетность бюджетных статей и повысить их эффективность, заставить их работать на конкретных территориях. С другой стороны, не допустить необоснованного снижения в период оптимизации», – сказал Рыбальченко.

Представитель департамента аудита социальной защиты и культуры Счетной палаты РФ Светлана Петрова отметила, что Счетная палата заинтересована в привлечении общественности к контролю за эффективностью расходования бюджетных средств и реализацией национальных проектов.

Учредитель и исполнительный директор МОО «Союз отцов» Юрий Соленов выразил готовность участвовать в разработке бюджетной методики: «Вопросы демографии, семьи и формирования семейного бюджета в регионах очень важны, постоянно поднимаются темы поддержки многодетных семей, и в последнее время речь идет и об одиноких отцах. Мы готовы включиться в работу, потому что это важно для регионов».

Эксперты ОНФ надеются, что совместными усилиями общественников и представителей органов власти механизм «детского бюджета» заработает в полной мере. Это тем более важно, что он является отечественной инновационной разработкой, которую сейчас активно начинают осваивать международные организации.