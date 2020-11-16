Эксперты ОНФ: Необходимо «перенастроить» Градостроительный кодекс на интересы граждан, а не застройщиков

На полях архитектурного форума «Зодчество» состоялись экспертные слушания: «Необходимы ли изменения Градостроительного кодекса РФ и законодательства, регулирующего градостроительную и архитектурную деятельность». Модераторами слушаний выступили член центрального штаба ОНФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и эксперт ОНФ, координатор рабочей группы СПЧ Виктор Надеин.

В мероприятии приняли участие широкий круг экспертов: архитекторы; представители научных учреждений, проектных институтов, строительных компаний; председатель комитета Совета Федерации Олег Мельниченко, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков.

Большинство участников слушаний согласились с тем, что за 16 лет в Градостроительный кодекс было внесено много разновекторных поправок, что сделало кодекс несбалансированным и тяжелым для применения в повседневной жизни. Назрела необходимость его пересмотра. Также остро стоит вопрос усиления и повышения роли института архитектора. Для этого предлагается ускорить процесс принятия закона об архитектурной деятельности.

«Мы знаем, что квартиры становятся все меньше, здания – все выше, качество кварталов в городской застройке вызывает все больше вопросов. Цены на ипотечную недвижимость растут, потому что растет спрос. Необходимо обеспечить граждан доступным жильем, и позиция тех, кто говорит, что надо построить 120 миллионов квадратных метров и отодвинуть барьеры, понятна — они решают эту задачу. Но что противопоставить бюрократической машине, которая решает свою задачу? Можно и 200 миллионов строить, но как-то по-другому. Нужно искать новые решения», — обозначил острые проблемы глава СПЧ Валерий Фадеев.

Президент Московского отделения Международной академии архитектуры, народный архитектор России Андрей Боков отметил, что площадь поселения на человека у нас меньше, чем в странах ЕС, а использование земель под застройку еще меньше. «Мы строим в картофельных полях страшные 18-этажные дома, и что с ними делать через 50 лет — неизвестно, – подчеркнул он, обратив внимание на противоречия между Градостроительным кодексом и новой Конституцией РФ. — Если говорить о социальной сущности государства, то она в Градостроительном кодексе не отражается. Речь о принципиальной нерелевантности кодекса базовым требованиям общества и Основного закона».

По мнению Виктора Надеина действующее законодательство, регулирующее градостроительную деятельность, в большей степени отстаивает интересы строительного бизнеса и создает критически большую вариативность в действиях чиновников. Генеральные планы городов, правила землепользования и застройки утратили роль стратегических документов развития муниципалитетов, а стали лишь отражением процесса хаотичной застройки.