Эксклюзивное интервью Константина Райкина (промо)
О себе, о секретах профессии, об отце — предельно откровенно и без прикрас. Народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в эксклюзивном интервью на телеканале Россия-24. Смотрите 1 декабря сразу после выпуска региональных Вестей в 17.30.
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