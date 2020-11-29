Две ночи в рыбацкой избе Часть 3 Палки начали работать Не налим так язи и щука 22.11.20

После лесного обеда на Урагане поехали на Печору проверить палки. На этот раз река встретила нас подъёмом воды. Ну а это дополнительный экстрим. Не все снасти нам удалось проверить, но первый улов состоялся ! Начало есть ! Попали язи и даже щука ! Наши труды начали приносить плоды ! Ну а после трудового дня можно немного и расслабиться в рыбацкой избе. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!