«Детали недели» — Умная утилизация

На прошлой неделе в Коми началось широкое общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ней подробно расписаны места хранения, временного размещения и конкретные маршруты, по которым мусор вывозят на полигоны.

В отдаленных населенных пунктах, куда зачастую нет дорог, возможно оборудуют установки термодеструкции. Они перерабатывают мусор на месте, и, как утверждает Региональный оператор Севера, без какого-либо вреда для экологии.