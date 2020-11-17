«Асья Кыа» в рамках Дней Республики Коми в регионах России выступил в Петрозаводске

Артисты ансамбля ранее уже неоднократно посещали Карелию, причем начиная с 1956 года, рассказал главный дирижер Алексей Чашников. Наши культуры связывает и артистическое партнерство. Так, худрук нашей филармонии в этом году стал заслуженный артист Карелии Владислав Косарев. В этот раз на сцене в гостях «Асъя кыа» порадовал зрителей сольным концертом. В основу легли произведения из золотого фонда коллектива, которые исполнялись на национальных музыкальных инструментах.