Ас му вылын 26.11.2020

Автор: ·

1. Марина Третьякова
2. Ксения Ивашева
«Олан гаж» йӧзкостса котырӧн веськӧдлысь, Кӧрткерӧс район
3. Евгения Ивашева
«Олан гаж» котырын сьылысь, Кӧрткерӧс район
4. Алексей Габов
«Олан гаж» котырын сьылысь, Кӧрткерӧс район

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