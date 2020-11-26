Ас му вылын 26.11.2020

1. Марина Третьякова

2. Ксения Ивашева

«Олан гаж» йӧзкостса котырӧн веськӧдлысь, Кӧрткерӧс район

3. Евгения Ивашева

«Олан гаж» котырын сьылысь, Кӧрткерӧс район

4. Алексей Габов

«Олан гаж» котырын сьылысь, Кӧрткерӧс район

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