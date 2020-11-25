Активисты ОНФ выявили в аптеках нехватку противовирусных препаратов

В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон. Острую нехватку этих препаратов ощущают жители Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатского края (отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесской Республики (отсутствуют в 58% аптек).

«В Коми активисты регионального отделения ОНФ и команда «Молодежки ОНФ» в республике также включились в мониторинг. В Коми на сегодня проверены 57 аптек. К сожалению, общественники также выявили дефицит отдельных противовирусных препаратов, а также антибиотиков. В частности, зафиксирован дефицит таких лекарств, как фавипиравир, коронавир, кларитромицин, азитромицин, левофлоксацин. Мониторинг аптек в республике будет продолжен», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общероссийский мониторинг в целом по стране показал, что по пероральным антикоагулянтам с действующими веществами ривароксабан и апиксабан наихудшая ситуация наблюдается в Вологодской области и Чеченской Республике (отсутствуют в 88% аптек), а также в Магаданской области (отсутствуют в 84% аптек).

Антибиотики с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35% аптек), Республики Ингушетия (26% аптек).

ТОП самых спрашиваемых лекарств из рекомендованных Минздравом схем лечения в амбулаторных условиях (сводные данные по РФ):

Противовирусные препараты, содержащие вещество фавипиравир, – отсутствуют в 80,8% аптек. Гормональные противовоспалительные препараты, содержащие вещество метилпреднизолон, – отсутствуют в 72,5% аптек. Противовирусные препараты, содержащие вещество гидроксихлорохин, – отсутствует в 70,1% аптек. Антибиотики, содержащие вещество моксифлоксацин, – отсутствуют в 65% аптек. Антибиотики, содержащие вещество левофлоксацин, – отсутствуют в 61,6% аптек.

«Активисты ОНФ провели мониторинг в 11,8 тыс. аптек по всей России. Мы проверили наличие в продаже препаратов, содержащих активные вещества, по схеме амбулаторного лечения, рекомендованной Минздравом. Ни для кого не секрет, что в сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом люди чаще посещают аптеки. Об этом нам сообщили фармацевты в 58,4% аптек. При этом 64% пожаловались на несвоевременные поставки препаратов», – сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

После доклада руководителя Исполкома ОНФ Михаила Кузнецова о данной ситуации Президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину в некоторых регионах началась активная работа по решению проблемы нехватки лекарств. Так, налажены поставки в аптеки Вологодской области и начата развозка бесплатных лекарств амбулаторным больным. С 19 ноября в Курской области волонтеры-медики стали развозить бесплатные препараты амбулаторным больным.

В государственных аптеках Липецка ситуация улучшилась, поскольку власти отладили вопрос поставок через подконтрольную организацию «Липецкфармация». На оперативном штабе по коронавирусу при губернаторе Костромской области рассматривались почти все вопросы, озвученные в докладе руководителя Исполкома ОНФ. В результате поручено выделить системе здравоохранения дополнительный транспорт из государственных и подведомственных организаций, усилить контроль по наличию препаратов в аптеках и по работе колл-центров, принимающих звонки от больных.