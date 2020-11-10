Активисты ОНФ рассказывают фермерам и студентам о федеральных мерах поддержки бизнес-проектов и трудоустройстве на селе

Активисты проекта ОНФ «Село. Территория развития» и Российского союза сельской молодежи провели в этом году уже более 100 мероприятий в 28 регионах, в ходе которых они объясняют местным жителям, на какие федеральные формы поддержки те могут рассчитывать и как эту поддержку получить. Эту работу общественники ведут в рамках проекта «Свое дело в селе – смело!».

В проекте «Свое дело в селе – смело!» помимо активистов Народного фронта и Российского союза сельской молодежи (РССМ) участвуют студенты и аспиранты вузов, представители центров компетенций в сфере сельхозкооперации, отраслевых союзов, успешные сельхозпроизводители, главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Председатель курского регионального отделения РССМ и региональный координатор проекта «Село. Территория развития» Александр Полянский рассказал, что основу местной рабочей группы составляют четыре активиста, которые уже не первый год занимаются организацией мероприятий или онлайн-подключений. В этом году к ним присоединились трое студентов Курской государственной сельхозакадемии.

Общественники рассказывают местным жителям о федеральном проекте «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», других возможностях реализовать свои идеи. В этом году они также формируют реестр студентов и выпускников вузов и ссузов, которые заинтересованы в трудоустройстве или прохождении практики на селе.

Участники мероприятий проекта – фермеры, предприниматели, студенты, простые сельские жители.

«Больше всего люди интересуются, как получить грант «Агростартап». А еще – как привлечь молодых специалистов на село и создать для них места досуга: ДК, спортивные объекты, коворкинги и так далее», – сообщил председатель челябинского регионального отделения РССМ, координатор проекта «Свое дело в селе – смело!» Владислав Уланов.

На встречах говорят и о кооперации в сельском хозяйстве. Так, в Челябинской области на одном из вебинаров общественники пришли к выводу, что личные подсобные хозяйства готовы объединяться, но на создание кооператива им не хватает финансовой поддержки со стороны региона.

Есть и примеры, когда активисты проекта «Свое дело в селе – смело!» помогли уже работающим фермерам. Так, молодой аграрий Дмитрий Никифоров из Республики Марий Эл получил исчерпывающую информацию о том, как ему организовать выращивание ягодных культур в Моркинском районе. Для этого общественники провели для фермера онлайн-конференцию с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.

«Летом мы запустили в социальных сетях рубрику #СелоМолодежьВозможности, в которой на примерах рассказываем молодым людям о возможностях реализации бизнес-проектов на селе. Мы хотим, чтобы информация о мерах поддержки и трудоустройстве была доступной для ребят. И реестр, который мы ведем в рамках проекта в этом году, поможет нам оперативно информировать потенциальных работодателей о возможностях привлечения на работу молодых специалистов», – сообщила член Центрального штаба ОНФ, председатель РССМ Юлия Оглоблина.

За семь лет работы проекта «Свое дело в селе – смело!» активисты провели уже больше 3 тыс. встреч. В них приняли участие около 350 тыс. человек из более чем 60 регионов.