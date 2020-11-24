Активисты ОНФ приступили ко второму этапу мониторинга строительства сельских ФАПов

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают по поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина следить за тем, как на сельских территориях строят, оборудуют и вводят в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты. 23 ноября стартовал второй в этом году этап мониторинга строительства ФАПов. Общественники обратят особое внимание на те объекты, которые должны быть сданы к началу зимы.

В нацпроекте «Здравоохранение» запланировано построить или заменить в этом году не менее 1,2 тыс. фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии.

В ходе первого этапа мониторинга в сентябре общественники проверили 840 ФАПов и амбулаторий в 56 регионах. Они выяснили, что строительство четверти всех объектов отстает от сроков, заявленных в государственных контрактах.

Бюро расследований ОНФ дополнительно выявило малые населенные пункты, которых нет в списках Минздрава России, но где уже заключили контракты на строительство или замену фельдшерско-акушерских пунктов.

К началу второго этапа мониторинга список увеличился на 103 объекта. В том числе в Орловской области прибавилось 14 объектов, Республике Башкортостан – 13, Воронежской области – 12, Республике Калмыкия – 11, Пензенской области – 8.

Второй этап продлится до 10 декабря. В первую очередь активисты обратят внимание на объекты со сроком ввода в эксплуатацию до 1 декабря.

Активисты Народного фронта на местах определяют реальное количество жителей малых населенных пунктов, в которых в этом году запланировано строительство, монтаж или замена здания медицинских организаций, следят за этими процессами, общаются с местными жителями и выясняют, насколько те удовлетворены реализацией нацпроекта «Здравоохранение».

Среди задач общественников – оценить также благоустройство прилегающей территории и подъездные пути к ФАПам, доступность зданий для маломобильных граждан, внутренние интерьеры и сообщить о любых нарушениях.

Участники мониторинга будут рассказывать о результатах своей работы на личных страницах в социальных сетях с хештегами #МониторингФАП, #ОНФ, #СелоТерриторияРазвития.

«Я хочу особо поблагодарить наших активистов на местах, которые взяли на себя эту обязанность. Мы все делаем одно дело. Не бывает так, чтобы проблем не было. Но важно знать, где проблемы есть, и активно на них реагировать», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль на рабочем совещании с региональными координаторами проекта ОНФ «Село. Территория развития» и региональными исполкомами ОНФ, посвященном мониторингу.

Член Центрального штаб ОНФ, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина сообщила, что на данный момент под наблюдением ОНФ находятся 1 тыс. 418 фельдшерско-акушерских пунктов в 71 регионе. За их строительством следят 1 тыс. 130 общественных наблюдателей, в том числе активисты ОНФ, Российского союза сельской молодежи, представители «Молодежки ОНФ», общественного движения «Волонтеры-медики» и Профсоюза работников здравоохранения.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсений Беленький отметил, что итоги мониторинговой работы Народный фронт подведет в декабре текущего года. Информация, которую соберут активисты на местах, ляжет в основу очередного доклада Президенту РФ о ситуации со строительством, ремонтом и оснащением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.