Вневедомственная охрана Республики Коми приглашает на службу

Преимущества службы:
— Полный социальный пакет
— Зарплата от 30 до 50 т.р. с постоянным ростом;
— Получение специального звания полиции;
— Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
— Страховка и медицинское обслуживание;
— Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с членом семьи;
— Право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге от 10 лет;
— Бесплатное обслуживание в ведомственных поликлиниках;
— Возможность обучения в ведомственных ВУЗах.
Если Вы готовы охранять собственность и имущество граждан, нести ответственность за соблюдение общественного порядка на улицах города, защищать жизнь, здоровье, права и свободы людей, тогда мы ждем именно Вас!
Вакансии доступны в Сыктывкаре, Вуктыле, Усинске и Усть-Вымском районе.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефону в г. Сыктывкаре 28-10-47, 28-10-05.