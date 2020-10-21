Владимир Уйба обновил кадровый состав Правительства региона

Министерского портфеля лишился Анатолий Князев. Новым министром сельского хорзяйства пока будет его зам Ольга Бабина. Сменился руководитель Минспорта. Кресло Николая Бережного займёт Виталий Савилов. А на Наталью Вытегорову возложены обязанности министра труда и соцзащиты. Также в ходе реформы структуры органов исполнительной власти, как мы сообщали накануне, укрупнение произошло на базе Минэкономики и Минпрома. Получившееся Минэкономразвития возглавил Константин Плехов. А на базе Минстроя и МинЖКХ теперь Министерство строительства и ЖКХ. Им будет руководить Игорь Кузьмичев. Ещё из новых руководителей ведомств. Функции бизнес-омбудсмена решено отдать Владимиру Голдину, когда-то руководившим столицей Коми, а Анна Тюрнина возглавила впервые образованный Комитет по тарифам.