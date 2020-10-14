В ухтинском супермаркете сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителя продуктов питания

В одном из магазинов Ухты местный житель, находясь в торговом зале, взял с прилавка продукты питания и алкогольную продукцию. После этого он покинул супермаркет, так и не оплатив товары. Один из продавцов попытался остановить похитителя, но злоумышленнику удалось скрыться в неизвестном направлении. Директор магазина незамедлительно нажала на кнопку тревожной сигнализации.

Получив сообщение с пульта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали на место происшествия. К стражам порядка, прибывшим на указанный адрес, обратилась руководитель магазина и описала приметы злоумышленника. Росгвардейцы оперативно задержали мужчину с похищенным товаром и доставили его в дежурную часть полиции г. Ухта для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.