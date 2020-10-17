В Сыктывкаре отремонтировали магистраль теплоснабжения на улице Станционной после обращения ОНФ в Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках мониторинга ОНФ «С теплом — труба» добились ремонта и утепления тепловой магистрали, проходящей вдоль улицы Станционной недалеко от пересечения с улицей Морозова в Сыктывкаре.

Ранее общественники выявили здесь нарушения изоляции и повреждения утеплителя труб, после чего обратились в администрацию муниципалитета с просьбой принять меры по исправлению ситуации. Благодаря совместным усилиям мэрии и тепловой компании нарушения были оперативно устранены.

«В районе, где проходит тепловая магистраль, расположены крупные жилые комплексы и кварталы жилой застройки. Нарушения при транспортировке теплоносителя приводят не только к потере тепла, но и к тому, что затраты в итоге перекладываются на людей: повышаются тарифы и платежи для граждан. Мониторинг ОНФ «С теплом — труба» направлен на профилактику и предотвращение подобного развития событий», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

После проверочного рейда на улицу Станционная общественники продолжили мониторинг ОНФ «С теплом — труба» и обнаружили новую «горячую точку» утечки тепла – разрушенную изоляцию участка трубы теплоснабжения в жилом массиве в районе дома № 28 по Октябрьскому проспекту. Активисты Народного фронта направили новое обращение в администрацию Сыктывкара для принятия мер.

«В Сыктывкаре и в республике в целом наступили первые серьезные холода, пошел снег. Скоро придет настоящая зима. Оперативный ремонт тепловых коммуникаций – это, в первую очередь, тепло в квартирах и домах жителей, что особенно важно в период пандемии новой коронавирусной инфекции», — отметила Анфилатова.

В ноябре 2020 г. общественники обсудят с представителями администраций муниципалитетов и ресурсных компаний дорожные карты по профилактике ненадлежащего состояния коммуникаций, а также продолжат проверочные рейды по итогам исправления недостатков.

Активисты Народного фронта в Коми инспектируют тепловые сети, в ходе которых оценивают состояние коммуникаций надземного типа, с 2017 г. Ранее общественники добились исправления плохого состояния труб отопления в районе дома № 72 в поселке городского типа Верхний Чов, труб рядом с детскими садами № 14 и 112 и школы № 43 в Сыктывкаре.

ОНФ в Коми призвал граждан присоединиться к мониторингу «С теплом — труба» и информировать общественников о плохой изоляции магистралей теплоснабжения.