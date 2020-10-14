В соседней Перми вышел аудиосборник «Пермских сказок».

Работа заняла чуть больше трёх месяцев. Сперва творческой группе пришлось изучить материалы, записанные фольклористами, в том числе в Коми-Пермяцком округе. Затем начался этап студийной работы: озвучивание, редактирование, музыкальное оформление и сведение материала. Команда для себя решила – это должен быть модный саунд, который звучал бы адекватно времени. Признаются, пришлось долго подыскивать «ту самую» мелодику и выстраивать звучание так, чтобы оно не перегружало проект, а акцент был на самих текстах.