В Печоре вневедомственная охрана задержала местных жителей, которые ночью незаконно проникли в продуктовый магазин

Находясь на маршруте патрулирования, печорские росгвардейцы получили сообщение от дежурного пульта централизованной охраны о срабатывании тревожной сигнализации в продуктовом магазине. Прибыв на место происшествия, они обнаружили следы взлома и разбитую входную дверь. После осмотра объекта сотрудники вневедомственной охраны услышали из соседнего заброшенного здания подозрительные звуки. Как оказалось, там скрывалась группа злоумышленников, которая не успела скрыться с похищенным имуществом.

Росгвардейцы выяснили, что молодые люди незаконно проникли в магазин путем отжатия входной двери и похитили алкогольную продукцию. Сумма ущерба составила более 3000 рублей. Полицейские группы задержания доставили злоумышленников в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.