В ОНФ обеспокоены ростом тарифов ЖКХ из-за аварий на теплотрассах

Число жалоб на аварии в теплосетях в этом году увеличилось вдвое, отмечают эксперты Общероссийского народного фронта, проводящие мониторинг «С теплом — труба». В ходе мониторинга в 30 регионах уже выявлено более 14 километров теплосетей с поврежденной теплоизоляцией.

«Проблемы есть во всех регионах, в том числе в Республике Коми. На сигналы граждан реагируют активисты регионального отделения ОНФ. Так, общественники добиваются полного ремонта изоляции труб теплоснабжения у дома №22а на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре. На основании жалоб жителей общественники обратились в администрацию муниципалитета с просьбой принять меры по прекращению в этом месте потерь тепла. В итоге работы были выполнены. Однако во время проверочного рейда общественники увидели, что на другом участке достаточно протяженной магистрали также имеются повреждения изоляции. Активисты ОНФ повторно обратились в администрацию для принятия мер. В октябре 2020 года на основании сигналов граждан эксперты ОНФ в Коми зафиксировали существенные повреждения изоляции труб в районе дома №13 по улице Малышева, а также вдоль улицы Можжевеловой в сквере местечка Дальний рядом с улицей 2-й Новосельской. По итогам рейдов общественники также обратились в администрацию» — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Теплоснабжение — одна из самых проблемных сфер ЖКХ, считают эксперты ОНФ. Из-за высокого уровня износа (более 50%) и устаревшего оборудования топливо используется неэффективно. По оценке общественников, потери тепловой энергии за 10 лет выросли на 44%. Суммарные потери в теплосетях достигают 30%, а иногда 45%, срок службы теплотрасс в 4-6 раз ниже нормативного, Физический износ отопительных котельных составляет около 60%, тепловых сетей — 65%.

По итогам мониторинга ОНФ составит рейтинг городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс. Сообщить о проблемных местах на теплотрассах можно в региональные отделения ОНФ.

По данным общественного мониторинга, на конец 2017 года в замене нуждалось более 29% теплосетей в стране – это более 49 тыс. км. С 2006 — 2017 г.г. менялось лишь от 2% до 3,3% труб, так что аварийный фонд ежегодно увеличивался.

Минстрой России разработал программу по замене коммунальных сетей с износом более 60%. Правительством выделены средства на реализацию пяти пилотных проектов в рамках этой программы. По расчетам ведомства, грамотное вложение средств в модернизацию коммунальной инфраструктуры должно окупиться в течение 3-5 лет.

Активисты Общероссийского народного фронта с 2017 года по всей стране инспектируют состояние тепловых сетей, в ходе которых оценивают состояние тепловых трасс надземного типа. В ходе рейдов по дворовым территориям эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо ее отсутствие.

Эксперты ОНФ в Коми обращаются к гражданам с просьбой сообщать о холодных батареях в социальных учреждениях и местах повреждения теплоизоляции теплотрасс. Сигналы о выявленных нарушениях необходимо отправлять, заполнив ссылку на онлайн форму в сети интернет: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfACpQtJBaDUxLJ4reHjtrXOs6fzICCYLKKoy1XUPqIo3emOg/viewform