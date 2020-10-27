В Коми штаб #МыВместе передал СИЗы сельским волонтерам акции взаимопомощи в Усть-Вымском районе

В Коми продолжается акция взаимопомощи в период пандемии. Единый штаб #МыВместе в республике передал сельским волонтерам Усть-Вымского района средства индивидуальной защиты (СИЗы) – маски, перчатки, антисептики. Штаб акции в регионе сформирован на основе активистов Общероссийского народного фронта и представителей ВОД «Волонтеры-медики» в Коми. Волонтеры на местах оказывают помощь пожилым людям на самоизоляции в доставке продуктов питания и лекарств.

Общественники подчеркнули, что волонтерам — участникам акции взаимопомощи — очень необходимы средства индивидуальной защиты. Ведь один из основных медицинских принципов — не навреди. Использование СИЗов позволяет избежать риск заражения коронавирусом самих волонтеров, а главное — пожилых людей, которым общественники доставляют продукты питания и лекарства. Волонтеры #МыВместе в Усть-Вымском районе с марта 2020 г., когда началась акция взаимопомощи, помогли более 400 гражданам пожилого возраста, находившихся на самоизоляции.

«Успешное выполнение общественной работы, в том числе, заключается в своевременном обеспечении волонтеров средствами-индивидуальной защиты. Необходимо отметить, что в ходе акции взаимопомощи в Коми не заразился и не заболел ни один волонтер и ни один из пожилых людей, которым была оказана помощь. Маски, перчатки, антисептики и другие средства защиты поступают в республику по линии центральных штабов #МыВместе и ОНФ. Помощь в этом вопросе оказывает предпринимательское сообщество России», — прокомментировала эксперт ОНФ, руководитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.

Представители штаба #МыВместе в Коми сообщили, что в дальнейшем средства индивидуальной защиты направят волонтерам акции взаимопомощи в Воркуту, Усинск, Инту, Печору и Ухту, а также в сельские районы, в том числе в фельдшерско-акушерские пункты для медицинского персонала и сельским жителям, которые обращаются за помощью в ФАПы.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку нуждающихся во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Специалисты горячей линии акции #МыВместе, которую запустил ОНФ, Фонд Росконгресс и ВОД «Волонтеры-медики» для поддержки нуждающихся в период пандемии коронавируса, начал работать в марте 2020 г. Обратиться за помощью можно: по телефону горячей линии #МыВместе 8 (800) 200 34 11 или с помощью чат-бота #МыВместе во ВКонтакте, Telegram и Viber.