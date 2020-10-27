В ближайшие два года «Комиавиатранс» должен выйти на стабильные полёты внутри республики.

Автор: ·

Такую задачу предусматривает план финансового оздоровления компании. Банкротство «Комиавиатранса» на данный момент остановлено. На признании авиапредприятия банкротом настаивала «Государственная транспортная лизинговая компания» из-за более чем 100-миллионного долга. Стороны пошли на мировую и договорились о рассрочке по выплате долгов только после личного вмешательства Главы Коми. Дело Арбитражный суд прекратил.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.