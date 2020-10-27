В ближайшие два года «Комиавиатранс» должен выйти на стабильные полёты внутри республики.
Такую задачу предусматривает план финансового оздоровления компании. Банкротство «Комиавиатранса» на данный момент остановлено. На признании авиапредприятия банкротом настаивала «Государственная транспортная лизинговая компания» из-за более чем 100-миллионного долга. Стороны пошли на мировую и договорились о рассрочке по выплате долгов только после личного вмешательства Главы Коми. Дело Арбитражный суд прекратил.