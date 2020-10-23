Уровень заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями пока незначительно превышает эпидпорог, причем болеют в основном взрослые. Но рост еще возможен, говорят эпидемиологи. К тому же опасность представляет микст-инфекция. Это когда грипп накладывается на коронавирус. Таких случаев еще не выявляли в мире, но уже понятно, что вакцинация, по крайней мере, от одной из них поможет избежать серьезных последствий.