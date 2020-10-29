Участники акции #МыВместе в Коми обеспечили СИЗами сельских медиков Корткеросского района

Участники акции #МыВместе — активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и представители ВОД «Волонтеры-медики» в Коми — передали более тысячи единиц средств индивидуальной защиты (СИЗы) фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП) в селе Важкурья и поселке Визябож Корткеросского района. Медучреждения получили маски, перчатки, защитные экраны и антисептики. Однако во время доставки СИЗов общественники увидели, что ФАПы не ведут прием в положенные часы.

Фельдшерско-акушерский пункт в Важкурье старой постройки находится в ветхом состоянии и не приспособлен для приема пациентов. ОНФ в Коми не раз обращал внимание чиновников на эту проблему. В результате здесь было запланировано строительство нового ФАПа, но сроки возведения сдвинулись. После обращения активистов Народного фронта правительство Коми взяло этот вопрос на личный контроль. Теперь сдача нового медпункта намечена на 2021 г. А до тех пор общественники решили помочь средствами индивидуальной защиты местным медикам, а также пациентам, ведь на селе у бабушек и дедушек — основных посетителей ФАПов — не хватает денег на СИЗы.

ФАП в Важкурье официально ведет прием только два раза в неделю, и только по три часа – нет кадров. Активисты ОНФ приехали с СИЗами в положенное по расписанию время. Но оказалось, что даже в эти часы медпункт не работает. Как выяснили общественники, всех фельдшеров района в это время созвали на срочное совещание.

«Понимаем проблему с кадрами, особенно она наблюдается в сельской местности. Это накладывается на общую ситуацию борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В то же время мы призвали минздрав Коми акцентировать внимание на том, что в таких непростых условиях необходимо обеспечить доступность первичной медицинской помощи в полном объеме», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Коми Ольга Федулова.

Активисты Народного фронта передали СИЗы для Важкурьи в централизованный ФАП поселка Приозерный — именно оттуда приезжает медработник. Представитель медицинского пункта Светлана Одинцова поблагодарила общественников за помощь, отметив, что сейчас медики хорошо снабжаются средствами индивидуальной защиты, но дополнительная поддержка никогда не помешает.

Не оставили без внимания общественники и старый ФАП в поселке Визябож. Он также оказался закрыт из-за совещания медработников. Общественники передали СИЗы в администрацию близлежащего села Додзь. Там участников акции #МыВместе поблагодарили и сообщили, что передадут все средства защиты медикам в Визябоже.

«Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку медработников и нуждающихся граждан во время пандемии коронавируса. В Коми эта работа активно проводится, и общественники будут ее расширять», — отметила эксперт ОНФ, представитель объединенного штаба акции #МыВместе в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.