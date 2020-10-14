ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Коми информирует граждан

ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Коми информирует о том, что в отделении лицензионно-разрешительной работы по Прилузскому району возобновлен прием граждан.

Напоминаем, что Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми оказывает большой спектр государственных услуг населению в области оборота гражданского оружия. С полным их перечнем можно ознакомиться на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.

Это позволит сократить время получения услуг, а также сэкономить на оплате государственной пошлины (скидка составляет 30% на все услуги).

Получить консультацию по вопросам получения госуслуг в сфере оборота оружия и частной охранной и детективной деятельности можно у специалистов лицензионно-разрешительной работы по телефонам, указанным на ЕПГУ или сайте Управления Росгвардии по Республике Коми.