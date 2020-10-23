Суворовское военное училище в Республике Коми

Владимир Уйба предложил открыть в Сыктывдинском районе Республики Коми суворовское военное училище.

Сейчас прорабатываются возможности её реализации на базе бывшей специальной коррекционной школы-интерната №15 в селе Пажга.

22 октября Владимир Уйба посетил учреждение, осмотрел учебные корпуса, спортивный, тренажёрный и актовый залы, столовую, общежитие и прилегающую территорию. По мнению Главы Республики Коми, инфраструктура бывшей коррекционной школы-интерната №15 имеет высокий потенциал для открытия на её базе суворовского военного училища. Планируется, что обучаться в нём будут ребята не только из Республики Коми, но других регионов страны.

https://rkomi.ru/news/173