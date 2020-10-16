Сотрудники МЧС побывали в гостях у жительницы города Микунь Марии Мартыновой.

Год 75-летия Победы совпал для нее с личным юбилеем: в ноябре труженице тыла исполнится 95. Во время войны она — еще совсем юная девушка, трудилась на колхозных полях. Сегодня, когда людям старшего возраста из-за антиковидных ограничений приходится сидеть дома, такое внимание нужно отметить особо. Благодаря Совету ветеранов спасателям стало известно, что у Марии Леонтьевой случилась поломка стиральной машинки, сил стирать вручную уже нет.