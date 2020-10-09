Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлены административные правонарушения в сфере оборота оружия

С 5 по 9 октября сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 5 правонарушений в области оборота оружия, изъято 8 единиц охотничьего оружия. К административной ответственности привлечен житель Сыктывдинского района, не зарегистрировавший в двухнедельный срок приобретенное оружие. Составлено 2 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций и рассмотрено 267 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.