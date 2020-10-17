Сотрудник Росгвардии рассказал жителям Усинска о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия

В Общественной приёмной Главы Республики Коми по г. Усинску состоялась «прямая линия» на тему «Добровольная сдача оружия и боеприпасов: вопросы и ответы». На вопросы граждан ответил инспектор ОЛРР по г. Усинску территориального управления Росгвардии лейтенант полиции Алексей Ульныров.

«Под добровольной сдачей оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или сообщение в отдел полиции достоверной информации о месте их нахождения при наличии реальной возможности дальнейшего их незаконного хранения. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, либо сообщившие достоверную информацию о месте их нахождения, согласно законодательству РФ, освобождаются от административной и уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение», — пояснил офицер.

Отвечая на вопросы граждан, лейтенант полиции Алексей Ульныров озвучил размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.