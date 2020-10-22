Сотрудничество проекта «Профстажировки 2.0» и Минстроя России обсудили на Международном строительном форуме

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин рассказал на панельной дискуссии Минстроя России «Промышленное строительство как драйвер экономического роста» в рамках VII Международного строительного форума 100+ TechnoBuild, как «Профстажировки 2.0» – совместный проект платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта – встраивается в решение актуальных вопросов промышленного строительства.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в своем вступительном слове отметил, что министерство успешно сотрудничает с проектом: «Минстрой – стратегический партнер проекта «Профстажировки 2.0», который обеспечивает новый механизм взаимодействия талантливых, инициативных студентов и работодателей. Победители получают приглашение на стажировку. Это способствует росту кадрового потенциала отрасли. В этом году Минстрой разместил 31 кейс на платформе проекта».

Семин подчеркнул, что проект позволяет привлечь в строительную отрасль креативную молодежь с высоким потенциалом: «Для нас очень важно, что Минстрой является нашим стратегическим партнером. Решение его кейсов дает возможность студенту из любого региона России уже на этапе обучения в вузе и написания курсовой или дипломной работы выполнять не теоретические задания, а решать актуальные задачи, над которыми работает федеральное министерство. У многих это получается. Я вижу нашу совместную задачу не только в том, чтобы вовлекать студентов, желающих связать свою деятельность со сферой строительства, но и обязательно привлекать ребят из смежных отраслей».

Он добавил, что «может быть, ребята еще и не подозревают о том, что их навыки и компетенции могут послужить инновационному развитию строительства, в том числе промышленного».

«Как председатель общественно-делового совета для обсуждения паспорта нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» отмечу, что вижу промышленное строительство одним из основных драйверов повышения производительности труда. Это официально заявлено в национальных целях и является одной из ключевых точек роста экономики России. Нацпроект нацелен на повышение внутренней производственной эффективности действующих компаний в первую очередь за счет внедрения бережливых технологий. Я посетил все регионы – участники нацпроекта и предлагаю добавить в него блок, посвященный промышленному строительству, а именно успешным решениям в этой сфере, чтобы компании, которые планируют создавать новые производственные площадки, сразу создавали их нацеленными на высокую производственную эффективность», – сказал Семин.

Напомним, что в рамках решения кейсов Минстроя студентам предлагается поучаствовать в формировании предложений по гармонизации законодательства государств – членов ЕАЭС для обеспечения полноформатного функционирования единого рынка услуг в строительном секторе экономики. Молодые люди также могут проявить себя в усовершенствовании порядка применения нормативно-технических документов в строительстве.

Одними из победителей второй волны конкурса студенческих работ стала команда студентов Тюменского индустриального университета. Их научная работа была посвящена разработке правил проектирования установок кондиционирования питьевой воды. Девушки, победившие на конкурсе, успешно прошли стажировку в Научно-исследовательском институте строительной физики.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов, а второй – 636. Всего на платформе проекта размещено 4605 кейсов от 1333 работодателей. Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.