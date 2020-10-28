Следственный комитет завершил расследование дела по факту аварии на Ухтинском НПЗ.

Авария произошла в самом начале этого года. 9 января на участке приема, хранения нефти и приготовления товарной продукции произошла авария, в результате которой здоровью одного работника причинён тяжкий вред. Известна теперь и сумма имущественного ущерба предприятию – более 55 миллионов рублей. Обвинение в нарушении требований промышленной безопасности предъявлено начальнику цеха, заместителю начальника цеха и начальнику участка предприятия.