Руководитель Росгвардии Коми вручил ведомственные награды журналистам телеканала «Юрган»

Начальник Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Алексей Ходоров посетил телеканал «Юрган» и вручил генеральному директору Александру Кузнецову нагрудный знак «За отличие в службе» II степени от имени командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Благодарю Вас за плодотворное сотрудничество и активную работу в информировании жителей региона о деятельности подразделений Управления Росгвардии по Республике Коми. Ваш творческий подход к работе и высокий профессионализм способствуют достижению главной цели – формированию у телезрителей региона положительного отношения к деятельности войск национальной гвардии», — отметил Алексей Ходоров. За многолетнее сотрудничество и профессионализм Алексей Ходоров отметил благодарностью корреспондента программы «КРиК. Криминал и комментарии» Антона Булаева.

В ходе встречи руководитель телеканала провел экскурсию для офицера Росгвардии и рассказал о деятельности телекомпании.

«Телеканал сам круглосуточно формирует свой эфир. В программе телепередач «Юргана» есть проекты как на русском языке, так и на коми. Телеканал производит около 40 телепроектов, список которых обновляется из года в год, по мере развития телевизионных технологий и возможностей студии. Телепрограммы «Юргана» ежегодно становятся участниками и победителями российских и международных телефорумов и конкурсов»,- пояснил Александр Кузнецов.

В завершение встречи руководитель Росгвардии пожелал журналистам только хороших новостей, постоянного совершенствования и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.