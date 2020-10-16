Рост заболеваемости коронавирусом в Коми связан в основном с инфицированием людей в домашних очагах.
Такое сообщение по итогам селектора с полпредом Президента России в Северо-западном округе распространила пресс-служба Главы. В регионе новый суточный рекорд – плюс 159 новых зараженных. Каждый такой подтверждённый случай – результат работы пяти лабораторий, общей пропускной способностью 1800 исследований в день. Впрочем, сейчас готовится к открытию шестая лаборатория – в Ухте. Это позволит сократить время доставки биоматериала и в целом увеличить поток тестирований.
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