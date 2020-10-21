Работы по ликвидации последствий нефтеразлива на реке Колва в Усинском районе

Владимир Уйба работает в Усинске.

Глава Республики Коми координирует работы по ликвидации последствий нефтеразлива на реке Колве. Сегодня, 20 октября, Владимир Уйба совершил облёт пострадавшего участка, а также провёл заседание республиканского оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

По данным Минприроды Республики Коми, нефтеразлив произошёл в результате разгерметизации недействующего нефтепровода на участке Южная Шапка — Харьяга рядом с Харьягинским нефтяным месторождением в Ненецком Автономном округе. Объём разлившейся нефтесодержащей жидкости составил 0,9 тонны. Из соседнего региона она перешла на территорию Республики Коми.

Руководство Усинска объявило режим «Повышенная готовность». Постановлением администрации Усинска был объявлен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

К ликвидации нефтеразлива были привлечены сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», специалисты ООО СПАСФ «ПРИРОДА» и специализированная техника. Все службы сработали своевременно и оперативно.

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