Владимир Уйба провёл рабочее совещание по вопросу ликвидации последствий нефтеразлива на реке Колве.

Совещание состоялось 22 октября. В нём приняли приняли участие первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Шамсуаров, старший вице-президент по добыче нефти и газа в России ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Кочкуров, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голованев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Жулина, и.о. министра природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин.

Работы по ликвидации последствий нефтеразлива продолжаются. Ведётся зачистка территории и заключительные работы на местах базирования рубежей реагирования, проверка отсутствия остаточного загрязнения на береговой линии. На рубежах реагирования нефтяная плёнка локализована, основной её объём убран. По информации ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в ликвидационных работах заняты 274 человека. До конца недели эту численность планируется нарастить до 300.

https://rkomi.ru/news/172