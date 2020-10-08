Проект «Девственные леса Коми» борется за вхождение в топ 10 лучших инициатив экотуризма страны.

По результатам голосования, проекты получат финансирование на дальнейшую реализацию.Напомним, речь о территориях Национального парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника. У кластера по задумке предполагаются три зоны — «Плато Маньпупунер», база «Желанное» и «Горнолыжная». Экотуристкий проект уже вошел в топ 30 лучших по России. Но если выйдет в десятку получит до 5 млрд рублей. Голосование за лучшие проекты, напомним, проходит на сайте Всероссийского конкурса priroda.life. Продлится оно до 9 октября.