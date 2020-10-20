Правительство России по инициативе ОНФ введет налоговый вычет для граждан на занятия спортом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, устанавливающие в числе социальных налоговых вычетов вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. руб. (13% от максимальной суммы в 120 тыс. руб.).

Ранее Народный фронт направлял письмо вице-премьеру РФ, руководителю аппарата правительства России Дмитрию Григоренко с просьбой передать законопроект о налоговом вычете по спортивным услугам на рассмотрение в Госдуму.

«Уверена, что эта мера будет мотивировать людей заниматься спортом и не бояться тратить на это деньги. Она снизит стоимость, и занятия спортом станут доступнее. Государство возвращает часть потраченных на спорт средств, а граждане становятся моложе и здоровее. Я – за здоровье детей, молодых людей, лиц старшего возраста. И чем больше у них будет возможностей приобщиться к спорту в разных его направлениях, тем лучше. А данная инициатива как раз этому способствует», – отметила член Центрального штаба ОНФ, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

Эксперты ОНФ полагают, что налоговый вычет на занятия спортом станет важным стимулом для населения вести здоровый образ жизни и обеспечит прирост граждан, вовлеченных в регулярные занятия физкультурой и спортом. Также такая мера поможет достичь целевых показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».