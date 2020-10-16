Поселок Уръёль – в переводе с коми «беличий ручей» — типичная таёжная глубинка.

Чтобы попасть сюда, надо преодолеть более 100 километров и пересечь Вычегду на пароме. 40 лет назад населенный пункт носил другое название — Верхний Лабором. В те годы здесь было более 500 жителей. Многие трудились на лесозаготовках, получали хорошую зарплату. Но в 2008 году лесопункт закрылся. Остались самые стойкие – сплошные оптимисты.