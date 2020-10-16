Подготовка оздоровительного центра «Гренада» к приёму больных короновирусом

Владимир Уйба проинспектировал ход подготовки оздоровительного центра «Гренада» к приёму больных короновирусом.

Глава Республики Коми посетил объект 16 октября, проверил готовность инфраструктуры учреждения, перепрофилированной для приёма пациентов с диагнозом COVID-19.

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Гренада» развёрнуто подразделение Коми республиканский клинической больницы на 200 коек. Здесь уже завершены общестроительные работы, проведено разделение зон на «грязную» и «чистую», обеспечены условия для пребывания больных, медицинских работников и персонала центра. Завершается работа по организации охраны объекта. На службу заступят подразделения Росгвардии.

Владимир Уйба поручил выделить из республиканского бюджета средства на приведение в нормативное состояние участка дороги от села Зеленец до центра «Гренада». Ямочный ремонт будет проведён, как только позволят погодные условия.

Центр сможет принять пациентов 19 октября. Для них подготовлены 6 корпусов. В одном корпусе разместится персонал. На работу в «Гренаду» привлечено 39 медработников, которые будут работать в две смены.

https://rkomi.ru/news/150