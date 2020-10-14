ОНФ в Коми призвал власти организовать в Удорском районе своевременный вывоз мусора и ликвидировать свалки

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Коми направило оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — компании «Региональный оператор Севера» — и администрацию Удорского района письмо с просьбой принять меры по организации своевременного вывоза мусора и ликвидации несанкционированных свалок в районе. Поводом для обращения стали жалобы общественных деятелей и местных жителей на плохую экологическую ситуацию по причине сбоев «мусорной реформы». Граждане подняли вопрос на общественных площадках, в том числе в СМИ.

Люди возмущены, что Удорский район Коми завален мусором. В населенных пунктах, по словам граждан, отходы системно не вывозятся, в результате возникают крупные свалки. Как сообщил в открытом обращении, опубликованном в газете «Трибуна», писатель из Удорского района Алексей Вурдов, рост свалок наблюдается в населенных пунктах Благоево, Чим, Солнечный. Не «блещет» экологической чистотой и самый большой населенный пункт района – поселок городской типа Усогорск. Самовольные локальные свалки наблюдаются по дороге в сторону деревни Буткан и вокруг самого поселка. Такое же положение дел и за пределами поселка Междуреченск и станции Кослан.

«ОНФ в Коми попросил регионального оператора по обращению с ТКО и местные власти разобраться в этом вопросе, провести проверки и принять все меры по исправлению ситуации. Это не только вопрос экологический, это и острый социальной вопрос. Ведь граждане платят из своего кармана за «мусорную реформу», в обязательном порядке осуществляют платежи за вывоз коммунальных отходов. Платежи граждан, субъектов бизнеса и юридических лиц идут, в том числе и на ликвидацию несанкционированных свалок. Жители должны видеть результаты реформы. Вопрос в Удорском районе берем на общественный контроль», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

ОНФ в Коми подключил общественных экологических инспекторов для мониторинга свалок в районе, а также обратился в управление Росприроднадзора с предложением провести в дальнейшем совместные рейды для контроля результатов принятых мер.