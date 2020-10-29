ОНФ стал партнером номинации конкурса фотоисторий «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

Народный фронт стал партнером специальной номинации «Летопись борьбы с пандемией. Россия» конкурса фотоисторий «ОБЪЕКТИВная благотворительность», который в этом году проводился Ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» уже девятый раз. Сюжетом для фотоисторий номинации стали люди, вынужденные находиться дома, пустые города на карантине, работающие днем и ночью врачи, волонтеры, помогающие пожилым, НКО и социально ориентированные компании, работающие в дистанционном режиме.

В конкурсе участвуют благотворительные фонды, социально активные компании и множество творческих людей.

«Коллеги проводят каждый год фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность», в рамках которого сделали номинацию «Летопись борьбы с пандемией». Поскольку мы были в этом очень активными, нас пригласили в жюри этой номинации для отбора фоторабот. Я была поражена тем, что там была представлена действительно целая летопись: и военные, и передача новых реанимобилей через реку, вклад разных компаний и разных людей, обучаемые на удаленке дети и дезинфекция работниками ЖКХ. Эти кадры на самом деле потом имеют все шансы войти в историю, потому что позитивного в этой пандемии нет, а этот фотоконкурс отражает вклад компаний и простых людей, историю о том, что каждый внес свой вклад в борьбу с этим недугом. Все объединились, и в этом есть позитив. Когда остаются воспоминания и впечатления о том, как много людей в этом участвовали, о такой синергии – это здорово», – подчеркнула эксперт ОНФ, член Общественной палаты РФ Юлия Зимова.

Сюжетов и историй в номинации «Летопись борьбы с пандемией. Россия» было множество. Так, например, Центр инноваций в социальной сфере заснял сотрудников транспорта, которые ежедневно дезинфицировали троллейбусы, а благотворительный фонд «Созидание» запечатлел врачей, которые работали днями и ночами. Благотворительный фонд «Подсолнух» своей фотоработой передал идею, что изоляция – не одиночество. «Норникель» представил фото, на котором реанимобили переправляли в другие регионы, где их не хватало, северным морским путем.

В номинации «Летопись борьбы с пандемией. Россия» победили 12 работ, которые покажут в московских парках. При содействии членов и партнеров Форума доноров работы-победители будут выставлены также в аэропортах, парках, музеях и домах культуры Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, Анадыря и Норильска.

Ранее участники акции #МыВместе запустили фотопроект «На передовой», посвященный героям нашего времени – людям, которые борются с коронавирусом и последствиями его распространения.