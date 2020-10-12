ОНФ представил первые итоги мониторинга контейнерных площадок для мусора

В мае этого года ОНФ организовал мониторинг площадок с использованием сервисов Яндекс.Карты и Яндекс.Толока. О его первых результатах рассказал эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган. На сегодня собраны геопозиции 596 тыс. контейнерных площадок (точек сбора мусора) в 72 регионах страны, из них на Яндекс.Карты уже нанесены геопозиции порядка 200 тыс. контейнерных площадок в 47 регионах страны, отметил он в интервью АиФ. С помощью сервиса Яндекс.Толока осуществляется наполнение геоданных фотографиями и техническими характеристиками контейнерных площадок. Яндекс.Толока позволяет привлечь к участию в мониторинге любого желающего, для этого нужно сфотографировать контейнерную площадку и заполнить анкету. Среди вопросов: чистота на площадке, наличие контейнера для раздельного сбора отходов, информации о видах отходов, которые можно класть в контейнер, а также сведений об организации, ответственной за вывоз отходов, наличие графика вывоза отходов, навеса и асфальтового покрытия. Эта информация впоследствии будет отражена на Яндекс.Картах в атрибутике контейнерной площадки. Согласно полученным данным 79% контейнерных площадок имеют асфальтовое или бетонное покрытие; 49% – имеют навес; 34% контейнерных площадок имеют информацию об организации, ответственной за вывоз отходов; 16% – имеют информацию о графике вывоза отходов. Контейнерами для раздельного сбора оборудованы 30% контейнерных площадок. К раздельному сбору приступили во всех 45 регионах, доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 2% в Иркутской области до 89% в Москве. При этом из 31 тыс. площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, треть (11 тыс.) пока не имеют информацию о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора. «Здесь важно отметить, что Москва и Московская область долго готовились к раздельному сбору мусора, и у них получилось уже к весне 2020 года оборудовать большинство своих площадок. Зачем это нужно? Дело в том, что заводы по автоматической сортировке мусора могут при раздельном сборе извлекать до 20% полезных фракций из общего объема поступающих отходов, а если мусор сваливается в общую кучу – только 5-7%, что очень мало», – пояснил Коган. Кроме того, не везде принята схема «серого и синего» контейнера. «Каждый регион устанавливает свои правила и порядки. В каких-то регионах принята схема четырех контейнеров. В каких-то – вообще фактически нет раздельного сбора. Наша основная рекомендация в этом вопросе для публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) – ввести на территории страны единый стандарт, и лучше, чтобы это была схема «синего и серого» контейнеров, она уже оправдала себя в столице и в Подмосковье», – добавил Коган. Лидеры по внедрению раздельного сбора мусора определялись по доле оборудованных контейнерами для такого сбора площадок от общего числа обследованных контейнерных площадок. Среди них: Москва (89%), Московская область (69%), Ярославская область (64%), Республика Татарстан (56%), а также Севастополь (48%) и Мордовия (45%). Наименьшее количество площадок, оборудованных под раздельный сбор, выявлено в Омской (10%), Кировской (8%), Орловской (6%), Мурманской (4%), Тюменской (4%) и Иркутской (2%) областях. «Как вы видите, разрыв между лидерами и аутсайдерами очень большой, его нужно сокращать. Но, тем не менее, динамика позитивная. В 2019 году ОНФ проводил мониторинг силами своих активистов, который показал, что полностью раздельным сбором не охвачен ни один регион. Только в 21 регионе в отдельных муниципалитетах осуществлялся раздельный сбор. Сегодня ситуация с раздельным сбором гораздо лучше», – отметил эксперт. Еще один важный вопрос после раздельного сбора – чистота контейнерных площадок. Именно эта проблема бросается в глаза населению в первую очередь, и именно она вызывает раздражение, когда речь идет о реформе обращения с ТКО. «Пока вынужден констатировать – ситуация неудовлетворительная. Только 24% площадок охарактеризованы как чистые. Лидеры по доле чистых контейнерных площадок: Москва (82%), Удмуртская Республика (70%), Ярославская (59%) и Московская (56%) области. Менее 5% обследованных площадок названы чистыми в Республике Саха (Якутия), а также в Архангельской, Челябинской, Иркутской, Калужской, Рязанской, Орловской и Мурманской областях», – добавил Коган. В заключении эксперт отметил, что учет мусорных площадок во всех регионах должен вестись в электронном виде. Между тем, 10 регионов России вообще не предоставили никаких электронных данных о местоположении контейнерных площадок. Это – Республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Бурятия, Ингушетия, Коми, Северная Осетия-Алания, а также Амурская и Свердловская области, Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Эти регионы сегодня закрыты для общественного контроля. ОНФ намерен продолжить мониторинг, постепенно охватывая новые регионы. «Сейчас важно подключить к работе не только активистов и общественников, но и всех жителей регионов, микрорайонов, обычных дворов. Сервис Яндекс.Карты позволяет загружать фотографии и делать комментарии в каждой опции «Мусорная площадка» любому человеку. Мы продолжаем обдумывать варианты, каким образом сделать мониторинг общенародным. Чтобы были рейтинги чистоты не только регионов, но и районов в городах и областях, чтобы обычные люди фактически сами начали следить за чистотой своих контейнерных площадок. Это позволит в дальнейшем наладить коммуникацию с обществом по важности и необходимости разделения отходов. А для властей любого уровня и региональных операторов фотографии и комментарии жителей станут сигналом к улучшению работы. Если мы будем видеть на Яндекс.Картах большое количество комментариев о том, что площадки грязные – тут же будем направлять информацию руководителю региона. Такие рейтинги чистоты внутри регионов мы планируем делать ежемесячно», – резюмировал Коган.