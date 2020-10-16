Офицер Росгвардии рассказал слушателям радиостанции «Радио России-Коми Гор» о правилах безопасности при обращении с оружием

Инспектор отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми старший лейтенант полиции Андрей Адамко стал гостем программы «Диапазон» в эфире радиостанции «Радио России – Коми Гор».

Офицер напомнил об основах безопасного обращения с оружием и рассказал о происшествиях, связанных с применением гражданами зарегистрированного оружия. «Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми в 2020 году изъято 970 единиц оружия, составлено 697 административных протоколов в области оборота оружия и частной охранной деятельности, рассмотрено 14 109 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности», — пояснил старший лейтенант полиции Андрей Адамко.

В завершение программы сотрудник Росгвардии подчеркнул, что необходимо строго соблюдать правила оборота оружия: их несоблюдение влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование разрешений на право его хранения и ношения.