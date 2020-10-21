Обустройство пешеходного перехода в деревне Макарыб обратило на себя внимание общественности

Обустройство пешеходного перехода в деревне Макарыб Удорского района обратило на себя пристальное внимание общественности. Видео со свежеуложенным и выкрашенным лежачим полицейским, знаками и солнечными панелями стремительно набирает просмотры в сети Интернет по всей стране. И нет бы радоваться, что в деревне, наконец, появился пешеходный переход, выполненный по всем правилам. Но даже местные всем этим очевидно не особо впечатлены. А всё потому, что непонятно, зачем вообще нужен был переход на этом участке.