Общественная палата и Минэкономразвития Коми сегодня рассмотрели 9 проектов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

Каждый был проработан в профильных министерствах. А всего же на суд экспертов было подано 19 идей по самым различным направлениям. Среди них — эффективное расходование бюджетных средств, создание туристической пешеходной тропы на приполярном Урале, программа стажировки кадров государственной молодёжной политики, открытие в Сыктывкаре, так называемой, Точки кипения — это место для совместной работы над проектами.