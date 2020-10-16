Ни паводки, ни ледоставы теперь жителям заречных поселков столицы не страшны.
Новый катер обеспечит круглогодичную связь с большой землей. Уже в ноябре оценить комфорт каждый сможет по маршруту Алёшино-Седкыркещ.
Новый катер обеспечит круглогодичную связь с большой землей. Уже в ноябре оценить комфорт каждый сможет по маршруту Алёшино-Седкыркещ.
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