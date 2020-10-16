Ни паводки, ни ледоставы теперь жителям заречных поселков столицы не страшны.

Автор: ·

Новый катер обеспечит круглогодичную связь с большой землей. Уже в ноябре оценить комфорт каждый сможет по маршруту Алёшино-Седкыркещ.

Читайте также:

1 комментарий

  1. Аноним:
    16.10.2020 в 21:06

    Если вас интересует купить шины для грузовых автомобилей , то вы можете обратиться по этому адресу https://rusdsl.ru/newcatalog/shiny_b_u_gruzovye.php . Они уже давно этим занимаются. О них много положительных отзывов.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.