Эксперты ОНФ указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями

Народный фронт продолжит мониторинг по поручениям Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина об анализе сокращения использования рабочих тетрадей и обеспеченности учебными пособиями в школах (подпункты «б» и «в» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 20 июля 2019 г. № Пр-1418) в связи с выявленными проблемами. Соответствующее заключение было направлено в контрольное управление Администрации Президента России.

Эксперты ОНФ отмечают, что для определения реального уровня обеспеченности школьников учебными пособиями и рабочими тетрадями, школы должны указывать в отчетах Минпросвещению РФ, предоставляются ли они за счет бюджета или оплачивается родителями.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании», средства обучения и воспитания, учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно на время получения образования. Однако на практике зачастую это оплачивается за счет родителей. Особенно острая ситуация наблюдается в начальной школе.

«Например, для Республики Коми характерна проблема высокой стоимости учебных тетрадей. В период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда, в том числе, сократились рабочие места, для некоторых родителей — это существенный вопрос. Активисты регионального отделения ОНФ получают такие сигналы от мам и пап наших школьников», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми, модератор тематической площадки «Образование» Татьяна Астарханова.

Согласно проведенному ОНФ в преддверии начала учебного года всероссийскому опросу, более 2,2 тыс. респондентов по всей стране заявили о высокой стоимости учебных тетрадей.

Народный фронт предлагает Правительству РФ принять меры по устранению дефицита бесплатных рабочих тетрадей в регионах, где бесплатными рабочими тетрадями не обеспечивают в полном объеме и где не оказывается соответствующая адресная социальная помощь.